Günther Horn feierte seinen 85. Geburtstag

Lindenfels. Es hat geschneit. Winter. Das Panorama vor dem großen Fenster ist herrlich. Lindenfels in weißer Pracht. Drinnen, in der warmen Wohnung, feierte Günther Horn Geburtstag, den 85.

Horn erzählte von seinem Leben, Höhen und Tiefen, schwere Krankheiten, hat er durchlebt und mit ihnen leben gelernt. Gut gelaunt ist er noch immer – und fit. Früher hat er Tennis gespielt. Jetzt sind es das Spazierengehen, das Walken und Training im Fitnessstudio, womit er sich fit hält. Munter plaudert er mit seinen Gästen, stößt fürs Foto mit seiner Lebensgefährtin Edith Traut und Bürgermeister Michael Helbig an.

Geboren wurde Günther Horn in Bensheim, hat mit 17 Jahren bei einer Krankenkasse den Beruf des Sozialversicherungsfachangestellten erlernt. Später wollte er Düsenjäger-Pilot werden, gescheitert ist dies in einer der letzten Runden der Voruntersuchungen an einem Wirbelsäulenleiden. Also blieb er in seinem angestammten Metier, arbeitete bei verschiedenen Krankenkassen.

Zweimal hat er geheiratet, bevor der mit seiner jetzigen Lebenspartnerin zusammenfand. Das war 1993 während einer Kur. Günter Horn ist Vater einer Tochter, hat einen Enkel und ein Urenkelkind. In Ilvesheim hat er gewohnt, bevor er nach Lindenfels kam. Ein Freund hat ihm und Edith Traut das Odenwald-Städtchen näher gebracht und den Weg in die Wohnung mit dem herrlichen Ausblick eröffnet.

Und um hier richtig anzukommen, hat Horn sich ehrenamtlich engagiert, im Tennisclub und als Mitbegründer des Drachenmuseum-Vereins. Im Drachenmuseum hat er sein handwerkliches Können und seine Kreativität eingebracht.

In Lindenfels ist er längst heimisch, davon zeugten die Gespräche am Geburtstagstisch. Und da geht es unter anderem auch um das Wandern, um den Odenwaldklub und das Tempo, das Günther Horn bei mancher Tour vorgelegt hat. thz/Bild: Zelinger