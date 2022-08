Gottesdienst im Pfarrgarten in Winterkasten

Winterkasten. Zu einem Mini-Sundowner-Gottesdienst lädt die evangelische Kirchengemeinde Winterkasten für Samstag, 6. August, um 18.30 Uhr in den Pfarrgarten im Röttweg ein. Am Rosenrondell gibt es einen kurzen Gottesdienst, der die biblische Geschichte vom Scherflein einer armen Witwe zum Inhalt hat.

Die Musik gestaltet Kirchenmusiker Christian Gärtner. Im Anschluss wird zu Wein, Schorle, Bier und Saft sowie Gesprächen eingeladen. Bei Regen ist der Gottesdienst in der Waldhufenkirche.

Am Sonntag, 7. August, hält Pfarrer Sebastian Hesselmann ab 10 Uhr einen Gottesdienst in der Michaelskirche in seiner derzeitigen Zweitgemeinde Reichelsheim. red