Gottesdienst für Schwangere

Gadernheim. Astrid Maria Horn, Marion Mühlmeier und Mareike von Nordheim sind Pfarrerinnen in der Region. Alle drei haben kleine Kinder. Schon lange haben sie überlegt, wie sie junge Frauen in der Schwangerschaft begleiten können. Wichtig war es den Pfarrerinnen, dass die werdenden Eltern und Familien in dieser besonderen Zeit, die oft ein großes Glück darstellt und gleichzeitig mit Unsicherheiten und Fragen verbunden ist, Gottes Segen bewusst spüren können und diesen auch ihrem Kind zusprechen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So entstand ein gemeinsam konzipierter Gottesdienst, der in diesem Jahr dreimal an unterschiedlichen Orten gefeiert wird. Die Familien sollen erfahren: Gott begleitet sie auf ihrem Lebensweg.

Am 8. Mai wurde der erste Segnungsgottesdienst für Schwangere in Bensheim gefeiert. Pfarrerin Astrid Maria Horn und Pfarrerin Marion Mühlmeier gestalteten diesen sehr emotionalen und intensiven Gottesdienst. Am kommenden Sonntag, 10. Juli, um 17 Uhr findet der Gottesdienst nun in Gadernheim statt. Pfarrerin Mareike von Nordheim und Pfarrerin Marion Mühlmeier leiten ihn. Der dritte Gottesdienst ist für den 9. Oktober geplant.

Eingeladen sind Schwangere und alle, die ein Kind erwarten sowie Partner, Großeltern, Geschwister, Freunde. Die Pfarrerinnen freuen sich auch über Hebammen, Doulas und Ärztinnen, die in dieser Zeit für Schwangere da sind.