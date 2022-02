Glasfaser für ganz Lindenfels ist das Ziel

Der Lindenfelser Finanzausschuss hat sich in seiner jüngsten Sitzung für den Glasfaserausbau im Gebiet des interkommunalen Breitbandnetzes IKbit ausgesprochen.

Am Donnerstag soll die Stadtverordnetenversammlung entscheiden. In Rimbach und Mörlenbach haben die Gemeindevertretungen schon grünes Licht für das Mammutprojekt gegeben, in den anderen Mitgliedskommunen von IKbit stehen die Beschlüsse noch aus. Als letztes wird Anfang März Birkenau an der Reihe sein.

Stimmen alle zehn Kommunen zu, wäre der Weg frei für ein Bauvorhaben, das die Region auf Jahrzehnte hinaus mitprägen soll. Das Ziel ist ehrgeizig: Sämtliche Häuser in Lindenfels und den anderen Städten und Gemeinden sollen bis 2030 an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Surfen mit 1000 Gigabit pro Sekunde soll dann möglich sein.

Drei Säulen soll der Ausbau haben. Zunächst soll die Entega Medianet das Netz von IKbit kaufen. Der Anbieter betreibt dieses Netz, das noch den Kommunen gehört. 16,3 Millionen Euro werde die Entega Medianet zahlen, sagte Fischer. Stimmen die Städte und Gemeinden zu und geht das Geschäft über die Bühne, wird das Telekommunikationsunternehmen weitere 45 Millionen Euro in die Hand nehmen, um die Glasfaser-Hausanschlüsse dort zu realisieren, wo es sich wirtschaftlich lohnt - das ist die zweite Säule. Wie Fischer erläuterte, betrifft dies etwa die Hälfte aller Hausanschlusse im jetzigen IKbit-Gebiet. „Die Kommunen werden dazu keinen Beitrag zahlen müssen, ebensowenig die Hauseigentümer“, sagte der Betriebsleiter.

Die dritte Säule betrifft die übrigen Hausanschlüsse. Sie sollen für weitere 60 bis 70 Millionen Euro angebunden werden. 90 Prozent der Kosten dafür übernehmen Bund und Land, die restlichen sechs bis sieben Millionen Euro zahlen die Kommunen.

