Friedensandacht in Reichelsheim

Winterkasten. Zu zwei Gottesdiensten lädt die evangelische Kirchengemeinde Winterkasten ein. Am heutigen Freitag, 24. Februar, um 17 Uhr veranstaltet sie im Verbund mit den Kirchengemeinden aus Reichelsheim und Beerfurth eine Friedensandacht auf dem Europaplatz in Reichelsheim. Anlass ist der erste Jahrestag des Ausbruchs des Krieges in der Ukraine.

Die Ansprache übernimmt Pfarrer Sebastian Hesselmann, die liturgische Gestaltung Pfarrerin Charlotte Voss. Die Musik kommt vom evangelischen Posaunenchor Reichelsheim unter der Leitung von Dekanatskantor Matthias Ernst. Die Andacht dauert etwa eine halbe Stunde. Wer so lange nicht stehen kann, wird gebeten, sich einen Klapp- oder Campingstuhl mitzubringen.

Am Sonntag, 26. Februar, ist ab 10 Uhr ein Online-Gottesdienst. „Werft euer Vertrauen nicht weg!“ ist er überschrieben. „Auslöser für die Idee zu diesem Gottesdienst war ein zerknülltes Plakat, das ich im Papiermülleimer gefunden habe. Vielleicht ein Überbleibsel eines Workshops des Kindergartens“, so Pfarrer Hesselmann. „Dass sogar mal eine Mülltonne eine Rolle in einem Gottesdienst spielen kann, hätte ich früher auch nicht gedacht.“

So aber wurde die Idee des nicht weggeworfenen Vertrauens nach einem kurzen Abschnitt aus dem Hebräerbrief zum Mittelpunkt der Feier. Die neue Chorleiterin der Gemeinde, Beatrix von Gemünden, stellt sich den Fragen eines sehr persönlichen Interviews zum Thema. Die musikalische und liturgische Gestaltung des Gottesdienstes liegt beim bewährten Team von Christian Gärtner, Andreas Schäfer und Sebastian Hesselmann.

Der Online-Gottesdienst ist auf der Plattform Youtube unter „Gottesdienst Winterkasten“ und auf der Internet-Seite der Gemeinde am Sonntag ab 10 Uhr abrufbar. red

Info: ev-kirche-winterkasten. jimdofree.com