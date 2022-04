Der angekündigte Einzug von ukrainischen Flüchtlingen in das alte Lindenfelser Luisenkrankenhaus lässt zwar auf sich warten. Nach Angaben eines Vertreters des Eigentümer-Unternehmens, der Avenue Park GmbH, die die Immobilie zu diesem Zweck an den Kreis Bergstraße vermieten will, könnte es aber demnächst so weit sein.

Mitte März hatte die Bergsträßer Kreisverwaltung mitgeteilt, die im

...