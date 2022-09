Für Brigitte Harder und Gernot Pustelnik, Lehrer an der Heinrich-Böll-Schule in Fürth „beginnen die nun nicht mehr endenden Ferien“. So beschrieb Schulleiter Alexander Hauptmann die Verabschiedung der beiden Pädagogen in den Ruhestand. Brigitte Harder sei „extrovertiert, forsch und kernig“, während Gernot Pustelnik unter den Kollegen als „introvertiert, zurückhaltend und schweigsam“ gelte.

...