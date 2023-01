Erster Seniorentreff in Elmshausen im neuen Jahr

Elmshausen. Einen fröhlichen Nachmittag verlebten die Besucher des Seniorentreffs in Elmshausen. Willy Hartmann hatte zur ersten Zusammenkunft in diesem Jahr eingeladen. Die Gruppe Senioren trifft sich schon seit vielen Jahren einmal im Monat. Wie immer waren die Musiker Hans Weber und Hans Seibt mit von der Partie und wussten genau, was die Besucher hören wollten.

„Ich freue mich, dass wir im neuen Jahr wieder gesund zusammengekommen sind“, begrüßte Willy Hartmann die Gäste, unter denen auch Elmshausens Ortsvorsteher Walter Kirschbaum und Lautertals Bürgermeister Andreas Heun waren. Heun überbrachte gute Wünsche zum neuen Jahr: „Schauen Sie optimistisch in die Zukunft.“

Als Nächstes will die Gruppe gemeinsam Fastnacht feiern. Dazu werden Kräppel besorgt. Das Fastnachtstreffen ist am Dienstag, 21. Februar. jhs/Bild: jhs