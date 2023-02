Eine Übersicht über die Sportkurse in Kolmbach

Kolmbach. Zweimal die Woche wird in Kolmbach gemeinsam beim „Sport am Montag“ und „Sport am Mittwoch“ im Dorfgemeinschaftshaus in Kolmbach geschwitzt. Axel Richter und Birgit Wolf – beide haben beim Landessportbund Hessen in Frankfurt ihre Übungsleiter C-Lizenz erworben – stellen sicher, dass es sich bei dem Fitness- und Gymnastik-Angebot um einen professionellen Sportkurs handelt. Die Kurse bilden das Gymnastik-Angebot des Sportvereins Winterkasten.

Der Kurs lockt dabei mit einer bunten Mischung aus Bauch, Beine, Po, Elementen aus Aerobic und Yoga sowie verschiedenen Aufwärm-, Dehn- und Koordinationsübungen. Im Vordergrund steht dabei vor allem der Spaß am Sport und an der Bewegung.

Schnuppern ohne Anmeldung

„Was allein schon Spaß macht, tut es in der Gruppe garantiert.„Der Kurs richtet sich auch an alle, die sich allein nicht aufraffen können. Gemeinsam sind die Motivation und der Spaß direkt größer. Bewegung lohnt sich immer. Egal ob für den Spaß, die Gesundheit oder das allgemeine Wohlbefinden“, sagen Birgit Wolf und Axel Richter über die Gruppendynamik der Kurse.

Jeder, der Lust auf gemeinsamen Sport hat, ist dazu eingeladen. Die Gruppen treffen sich montags und mittwochs im Dorfgemeinschaftshaus Kolmbach jeweils in der Zeit von 19 von 20 Uhr. Ein unverbindliches Schnuppern ist ohne Anmeldung möglich, lediglich eine Gymnastikmatte und etwas zu Trinken sollte man mitbringen. „Jeder der möchte, kann gerne einfach bei uns vorbeischauen“, so Wolf und Richter. 2014 startete das Programm „Sport am Mittwoch“, für das Axel Richter verantwortlich ist. 2019 markierte den Startpunkt für das zweite Programm „Sport am Montag“. red

Info: Kontakt: E-Mail 65ar@gmx.de und birgita.wolf@t-online.de