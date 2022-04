Der Sportverein Lindenfels wurde am 23. November 1947 in der Gastwirtschaft „Zur Burg Lindenfels“ von 60 Sportinteressierten ins Leben gerufen. Am 2. Mai 1948 meldete sich der Verein beim Landessportbund für die Sparten Fußball, Leichtathletik, Turnen, Tischtennis Boxen und Schwimmen mit einer Gesamtmitgliederzahl von 97 Mitgliedern an.

Der SV Lindenfels hat 304 Mitglieder, davon 90

...