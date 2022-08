CDU fordert Verzicht auf Baumfällungen in Lindenfels

Lindenfels. Vielen Spaziergängern fallen im Lindenfelser Stadtwald, dem Schenkenberg, zahlreiche Markierungen an Bäumen auf. Es handelt sich vermutlich um Bäume, so die CDU Lindenfels in einer Presseerklärung, die im Herbst gefällt werden sollen. Allerdings erschließe sich für den Laien nicht immer, was hierfür die Gründe seien, schreibt die CDU weiter.

Der Stadtverband der Christdemokraten würde es daher begrüßen, dass – bevor ein größerer Holzeinschlag durchgeführt wird – durch das Forstamt eine Waldbegehung stattfindet. Bei dieser könnten auch die geplanten Maßnahmen erläutert werden. Die CDU könne sich durchaus vorstellen, in diesem Jahr weitgehend auf das Fällen von großen Laubbäumen zu verzichten. „Vielleicht könnte man zunächst andere Arbeiten, wie Wegesicherungen und Abtransport von gefallenen Bäumen vornehmen“, so Fraktionschef Peter Kurfürst, der auch auf viele am Boden und in den Waldflächen liegende Bäume hinweist. Dies sei besonders im Buchwald der Fall. Dort seien auch größere Mengen abgestorbene Fichten zu sehen.

Sicherlich gebe es bei der Vorstellung des neuen Försters die Möglichkeit mit interessierten Bürgern ins Gespräch zu kommen. Dies wäre zur Aufklärung über geplante Maßnahmen zu begrüßen, schreibt der Lindenfelser CDU Stadtverband abschließend, und würde zur Transparenz beitragen. red