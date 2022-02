Bisher keine Impfungen in Lautertaler und Lindenfelser Apotheken

Eine Umfrage in Lautertal und Lindenfels zeigt: In keiner der beiden Kommunen im Odenwald bieten Apotheken die Corona-Impfungen an. Vergangene Woche hatten die ersten hessischen Apotheken damit begonnen. Die Voraussetzungen dafür hatten laut dem hessischen Apothekerverband zu diesem Zeitpunkt landesweit aber weniger als zehn Prozent der Apotheken geschaffen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Zurückhaltung hat ganz praktikable Gründe, wie aus den Antworten der Apotheker im Odenwald hervorgeht. Je nach Impfstoff können mindestens sechs Impfdosen pro Ampulle verimpft werden. Kommen aber beispielsweise nur vier Impfwillige in die Apotheke, muss der überschüssige Impfstoff in der Ampulle entsorgt werden und darf nicht wieder verwendet werden. Außerdem würde durch das Impfangebot zusätzliches Personal benötigt und Platzprobleme seien ebenso zu erwarten, wie die Apotheker zu bedenken geben.

Insgesamt sehen die Apotheker in Lautertal und Lindenfels in der Pandemielage eine ausreichende Versorgung durch die vorhandenen Strukturen bei den Ärzten und in den Testzentren gegeben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Mehr dazu in der Mittwoch-Ausgabe des Bergsträßer Anzeigers.