Vom Bedürfnis nach Sicherheit in Heppenheim

Wenn es um die Kriminalstatistik für Heppenheim geht, nutzt Norbert Wembacher, Leiter der Regionalen Kriminalinspektion Bergstraße, die Vokabel „befriedet“. Ob Gewalttaten, Drogengeschäfte, Hauseinbrüche, Diebstahl: Die Kreisstadt ist alles andere als ein „Hotspot“. Was aber nicht heißt, dass nicht doch an der einen oder anderen Stelle das Bedürfnis nach einem Mehr an Sicherheit

...