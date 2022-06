Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Theater - In rund sechs Wochen – am 15. Juli zunächst mit Zuckmayers „fröhlichem Weinberg“, ab 22. Juli mit „Cash“ – hebt sich nach zwei Jahren Corona-Pause wieder der Vorhang in Heppenheim Die Proben von „Cash“ machen Lust auf die Festspiel-Premiere im Amtshof

Probenarbeit in Lorsch – im Bild zu Zuckmayers „fröhlichem Weinberg“: Die Heppenheimer Festspiele beginnen in knapp sechs Wochen. © Thorsten Gutschalk