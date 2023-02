Die Stimmung in den politischen Gremien der Kreisstadt ist in den vergangenen zwölf Monaten gekippt. Zeigten sich die meisten Fraktionsvorsitzenden vor einem Jahr in einer Umfrage mit Blick auf das Miteinander in Parlament und Ausschüssen noch weitestgehend zufrieden, so lassen die jüngsten Äußerungen der kleineren Fraktionen auf einen tiefen Riss zwischen der Großen Koalition und der

...