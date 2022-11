Heppenheimer Narren legen los

Meteorologen kennen sie nicht, die fünfte Jahreszeit, in der es immer wieder zu Konfetti-Starkregen und im späteren Verlauf zu Bonbon- und Eisregen kommt. Es ist die Jahreszeit der Narren, für die auch in der Kreisstadt wieder am 11.11. der Startschuss fällt. Der Kampagnenstart soll gemeinsam groß gefeiert werden: Straßen- und Saalfastnachter ziehen an einem Strang und laden zur großen Party

...