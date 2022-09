Heppenheimer Kita in der Gunderslache als ambitioniertes Millionenprojekt

Noch gibt es keine detaillierten Pläne, noch steht nicht fest, wann gebaut wird und was der neue Kindergarten an der Gunderslache kosten wird. Doch die Stadt Heppenheim kann sich darauf verlassen, dass das Land Hessen das Projekt mit 761 650 Euro unterstützt. Diana Stolz, die Erste Kreisbeigeordnete, überreichte den Bewilligungsbescheid im Rathaus an Bürgermeister Rainer Burelbach (beide

...