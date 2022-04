Der Parkraum wird deutschlandweit zunehmend knapp – auch in Heppenheim. Nicht umsonst will die Stadtverwaltung auf einem 1356 Quadratmeter umfassende Grundstück an der Siegfriedstraße ein neues Parkhaus errichten lassen. Ob es tatsächlich entsteht, ist derzeit zwar noch offen. Klar ist aber schon jetzt: Sollte es irgendwann in der Vorstadt stehen, werden die neu geschaffenen Parkplätze

...