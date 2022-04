Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Freibad - Öffnung in Heppenheim am 1. Mai / Dauerkarten sind ab dem 28. April zu haben / Die Corona-Beschränkungen der beiden zurückliegenden Jahre entfallen Eine Schwimmbadsaison in Heppenheim wie vor der Pandemie

Schon am 28. April öffnen sich die Türen des Freibads für den Kartenvorverkauf. Die Schwimmbadsaison beginnt nur wenige Tage später, am 1. Mai. © Sascha Lotz