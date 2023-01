Es bleibt bei einer Kandidatin und zwei Kandidaten für die am 12. März anstehende Wahl einer Bürgermeisterin oder eines Bürgermeisters für die Kreisstadt Heppenheim. In öffentlicher Sitzung hat der Wahlausschuss am Freitagabend die Bewerbungen von Rainer Burelbach (CDU), Saskia Böhm-Fritz (Tierschutzpartei) sowie Peter Janßen (Wählergemeinschaft LiZ) akzeptiert.

Alle drei können somit

...