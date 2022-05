Die ohnehin schon große Unterstützung für die Neubaupläne des Discounters Lidl an der Lilienthalstraße ist am Dienstagabend noch einmal gewachsen: Hatte sich das Grünen-Duo Franz Beiwinkel und Birgit Kohl im Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss (BUS) bei der Abstimmung noch enthalten, so votierten Beiwinkel und sein Fraktionskollege Sebastian Bommes bei der Sitzung des Haupt-, Finanz-

...