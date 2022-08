Das BA-Sommerrätsel: 20 Fragen zu Einhausen

Einhausen wächst und wandelt sich. In den vergangenen Jahren konnten zahlreiche Neubürger begrüßt werden. Mit der Umgestaltung der Ortsmitte steigt die Bedeutung der renaturierten Weschnitz als zentraler Bereich in der Gemeinde. Dabei stellte das Flüsschen in der Vergangenheit eine strikte Trennlinie in der über 1250-jährigen Geschichte des einst zweigeteilten Ortes dar.

3 Bilder Wie groß ist der Riesengiggel, den Einhausen im Jahr 2013 von seiner US-Partnerstadt Shoreview als Geschenk erhalten hat. © Funck

Es gibt viel Spannendes, Kurioses und Interessantes zu wissen, rund um die alten Zeiten und um aktuelle Geschehnisse.

Das BA-Sommerrätsel – Die Spielregeln Mit der heutigen Ausgabe geht das BA-Sommerrätsel in die nächste Runde. Die Fragen werden in den kommenden Wochen jeweils mittwochs veröffentlicht. Das Rätsel besteht pro Folge aus 20 Fragen mit jeweils drei Antwortmöglichkeiten. In jeder Folge wird ein anderes der sieben Lokalressorts des BA abgedeckt – also Bensheim, Heppenheim, Zwingenberg, Lorsch, Einhausen, Lautertal und Lindenfels. Jeweils samstags veröffentlichen wir die richtigen Antworten zu den 20 Fragen, die am Mittwoch zuvor gestellt worden sind. Bei jeder Folge unseres Sommerrätsels wird ein Buchstabe veröffentlicht. Aus den 14 Buchstaben aller Rätselfolgen entsteht ein Lösungswort. Das senden Sie in einem Lösungsformular, das am 31. August und 3. September in der Zeitung veröffentlicht wird, auf dem Postweg an das BA-Medienhaus (Rodensteinstraße 6) in 64625 Bensheim, oder online dann an den BA auf www.bergstraesser-anzeiger.de/sommerraetsel. Zu gewinnen gibt es drei Geschenkkörbe im Wert von je 100 Euro aus dem Regionalregal des BA. Der Buchstabe, der für das Lösungswort benötigt wird, ist heute das R. Alle Folgen lesen Sie auf www.bergstraesser-anzeiger.de/sommerraetsel

Hier sind sie also, 20 Fragen rund um Einhausen, mit denen unser großes BA-Sommerrätsel in die fünfte Runde geht. Hier können Sie testen, wie gut Sie sich in der Gemeinde mit ihren Besonderheiten auskennen. Einige Fragen werden Sie sicher ganz leicht beantworten können, bei anderen dürfte es kniffliger werden.

Die richtigen Antworten werden am kommenden Samstag, 20. August, an dieser Stelle im BA veröffentlicht. kel

Im Jahr 2013 schenkte die amerikanische Partnerstadt Shoreview der Gemeinde Einhausen eine Skulptur. Der Riesengiggel begrüßt die Besucher am östlichen Ortseingang in der Mathildenstraße. Wie groß ist er etwa?

a) 1,90 Meter

b) 2,75 Meter

c) 3,50 Meter

Der Gemeinde gehört ein Wildgehege am Wasserwerk im Jägersburger Wald. Hier sind vier verschiedene Tierarten zu bestaunen: Wildschweine, Hirsche, Damhirsche und …

a) Gämsen

b) Wölfe

c) Mufflons

In welcher Sportart holte eine Einhäuser Behindertensportlerin bei den Paralympics die Goldmedaille?

a) Rollstuhl-Basketball

b) Luftgewehr-Schießen

c) Tischtennis

Der Turnverein Einhausen feiert in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen. Wie hieß der erste Vorsitzende des Vereins bei seiner Gründung im Jahr 1897?

a) Bernhard Bohrer

b) Karl-Georg Glanzner

c) Peter Zehfuß

2019 hat die Gemeinde das aus dem frühen 19. Jahrhundert stammende Fachwerkhaus Rheinstraße 9 gekauft. Fast 70 Jahre wurde es als Gaststätte genutzt. Von 1953 bis in die 1980er Jahre hatte dort Franz Roth seine Werkstatt. Welchen Beruf hatte er?

a) Schuster

b) Schreiner

c) Schneider

In diesem Frühjahr wurden im Einhäuser Bruch zwei Loren freigelegt und geborgen. Was wurde damit früher einmal transportiert?

a) Eisenerz

b) Kohle

c) Torferde

Das Einhäuser Hallenbad wird in diesem Sommer 50 Jahre alt. Welche Sportart trainieren die Naturfreunde dort im Winter?

a) Gerätetauchen

b) Kajakfahren

c) Synchronschwimmen

Am ersten Oktoberwochenende feiern die Einhäuser ihre Kerwe. Im dafür zuständigen Verein zur Erhaltung der Tradition gibt es drei Kerwegruppen: Adi, Chief und …

a) Ladännsche

b) Latwerge

c) Latrinsche

Eine der beliebtesten Einhäuser Veranstaltungen neben der Kerwe ist das Heckenfest des Musikcorps. Das Motto lautet: „Esse, trinke, …“

a) feiern

b) danze

c) babble

Manfred Diel hat zwei Büchlein zur Einhäuser Mundart geschrieben und veröffentlicht. Was meint demnach ein Ur-Einhäuser, wenn er von „Ähbelberremsche“ spricht?

a) Erdbeerkuchen

b) Apfelweinkrug

c) Erbseneintopf

Um das Jahr 1800 wäre um ein Haar ein bedeutendes Gebäude in Lorsch abgerissen und in Einhausen wieder aufgebaut worden. Welches war es?

a) Rathaus

b) Königshalle

c) Wirtshaus im Weißen Kreuz

Zwischen Einhausen und Biblis gibt es einen kleinen Fußgänger- und Radfahrersteg, der jedoch wegen Bauschäden dauerhaft gesperrt ist. Wie heißt dieser Weschnitzübergang?

a) Mittelsteg

b) Heldenbrücke

c) Grenzbrücke

Welche dieser drei Straßen gibt es in Einhausen nicht?

a) Felsbergstraße

b) Lise-Meitner-Straße

c) Lorscher Straße

In Einhausen kann man bekanntlich übers Wasser gehen – mit Hilfe von Steinen in der Weschnitz in Höhe der Seniorenwohnanlage Mathildenstraße. Wie viele große Trittsteine liegen hier im Flussbett?

a) 14

b) 9

c) 18

Welches ist die höchste Liga, in der einer der Vorgänger-Fußballvereine der heutigen SSG Einhausen spielte?

a) Hessenliga

b) Landesliga

c) Kreisoberliga

Die Einhäuser bezeichnen sich stolz als Giggel. Woher stammt angeblich diese Bezeichnung?

a) In Großhausen gab es vor dem Zweiten Weltkrieg die größte Hühnerfarm in der Region.

b) Die Kleinhäuser wurden einst als Gerstegiggel verspottet, nach dem als Hühnerfutter gebräuchlichen Getreide.

c) Der Hahn war das Wappentier des einstigen Lehnsherren des Dorfes Hausen, Graf Johann v.K.

Am hinteren Schulhof vorbei führt ein winziges Gässchen von der Mathildenstraße zum Weschnitzdamm. Wie wird dieses von den Einhäusern genannt?

a) Trampel

b) Schulbuwe-Weg

c) Saller

Wie heißt ein traditionelles Radrennen in Einhausen und der näheren Umgebung?

a) Tour de Weschnitz

b) Rund um den Jägersburger Wald

c) Auf dem Ried-Ring

Am Marktplatz – an der Stelle, an der einst die erste katholische Kirche (Kapelle) von Einhausen stand – findet sich ein großes Sandsteinkreuz. Von wem wurde es im Jahr 1736 gestiftet?

a) Peter und Barbara Glantzner

b) Johann und Marga Harttnagel

c) Paul und Maria Dieterich

Die drei Glocken im Turm der Evangelischen Kirche wurden 1958 von der Firma Rincker gefertigt. Wie viel wiegen die drei Glocken zusammen?

a) 807 Kilogramm

b) 1183 Kilogramm

c) 1304 Kilogramm