Das BA-Sommerrätsel: 20 Fragen zu Lorsch

Lorsch gilt wegen seines üppigen Veranstaltungskalenders nicht wenigen Bergsträßern als Kulturhauptstadt der Region. Das Kloster im Herzen der Stadt hatte im Mittelalter eine herausragende Bedeutung, war ein reiches Macht- und Geisteszentrum, die Bibliothek berühmt. Diese Glanzzeit ist zwar lange her, das Kloster aber wurde vor gut 30 Jahren von der Unesco in den hohen Rang einer Welterbestätte erhoben, die 14000 Einwohner der Stadt leben seitdem in einer Welterbestadt – was einzigartig an der Bergstraße ist. Lorsch war die erste Weltkulturerbestätte in Hessen. Vieles dreht sich in Lorsch ums Kloster, natürlich aber gibt es auch jede Menge andere spannende, interessante oder kuriose Themen rund um die alten Zeiten und um aktuelle Geschehnisse.

3 Bilder Die Lorscher leben in einer Welterbe-Stadt. Um das ehemalige Kloster beziehungsweise die prächtige, rund 1200 Jahre alte Königshalle, dreht sich manches, aber längst nicht alles in Lorsch. Eine Frage zu dem Bauwerk darf beim Sommerrätsel dennoch nicht fehlen: Was ist im Obergeschoss der Königshalle zu sehen? © Gutschalk

Hier kommen 20 Fragen zu Lorsch, mit denen unser großes BA-Sommerrätsel in die siebte und letzte Runde geht. Hier können Sie testen, wie gut Sie sich in der Welterbe-Stadt mit ihren Besonderheiten auskennen. Die richtigen Antworten werden am kommenden Samstag, 3. September, auf der Lorsch-Seite im BA veröffentlicht. sch

Das BA-Sommerrätsel – Die Spielregeln Mit der heutigen Ausgabe geht das BA-Sommerrätsel in die letzte Runde. Die Fragen werden auch diesmal in der Mittwochsausgabe veröffentlicht. Das Rätsel besteht pro Folge aus 20 Fragen mit jeweils drei Antwortmöglichkeiten. In jeder Folge wird ein anderes der sieben Lokalressorts des BA abgedeckt – also Bensheim, Heppenheim, Zwingenberg, Lorsch, Einhausen, Lautertal und Lindenfels. Am kommenden Samstag veröffentlichen wir die richtigen Antworten zu den 20 Fragen, die am heutigen Mittwoch gestellt worden sind. Bei jeder Folge unseres Sommerrätsels wird ein Buchstabe veröffentlicht. Aus den 14 Buchstaben aller Rätselfolgen entsteht ein Lösungswort. Das senden Sie mit dem Teilnahmecoupon, der in der heutigen Ausgabe auf Seite 7 und am Samstag, 3. September, in der Zeitung veröffentlicht wird, auf dem Postweg an das BA-Medienhaus (Rodensteinstraße 6) in 64625 Bensheim, oder online an den BA auf www.bergstraesser-anzeiger.de/sommerraetsel. Zu gewinnen gibt es drei Geschenkkörbe im Wert von je 100 Euro aus dem Regionalregal des BA. Der Buchstabe, der für das Lösungswort benötigt wird, ist heute das O. Alle Folgen lesen Sie auf www.bergstraesser-anzeiger.de/sommerraetsel

Richtige Ur-Lorscher, also in Lorsch Gebürtige, gibt es nur noch wenige. Hausgeburten sind extrem selten. Das war früher anders. Eine Lorscher Hebamme hat in den 1930er bis 1960er Jahren gut 5200 Babys auf die Welt geholfen. Wie hieß sie?

a) Adelheid Hartnagel

b) Katharina Hartnagel

c) Marie Brunnengräber

Eines der beliebten City-Radrennen direkt nach der Tour de France (TdF) fand von 2005 bis ‘07 in Lorsch statt. Bei der letzten Auflage auf dem 900 Meter langen Rundkurs gewann ein Profi, der gerade einen Tag lang bei der TdF das Gelbe Trikot getragen hatte, wie hieß der Sieger bei diesem Grand Prix?

a) Felix Wegmann

b) Jens Voigt

c) Linus Gerdemann

Der Lorscher Bürgermeister und seine Verwaltung arbeiten nicht im Rathaus, sondern im Stadthaus. Auch zuvor hatte dieses Gebäude lange eine wichtige Funktion. Genutzt wurde es als ...

a) Schule

b) Forstverwaltung

c) Amtsgericht

In Lorsch gibt es zwar acht Kindergärten, aber nur eine einzige Grundschule. Am Wingertsberg werden viele Schüler unterrichtet. Die Zahl der Erst- bis Viertklässler beträgt ...

a) über 300

b) über 400

c) über 500

Einige berühmte Dokumente tragen den Zusatz Lorsch im Namen. Das Lorscher Arzneibuch, das Lorscher Evangeliar, der Lorscher Bienensegen zum Beispiel. Was versteht man unter dem Lorscher Codex?

a) Eine Sammlung von Lyrik

b)Eine Sammlung von Gebeten

c) Eine Art Grundbuch

Wo stand bis zur Zerstörung in der Reichspogromnacht 1938 die Lorscher Synagoge?

a) In der Schulstraße gegenüber der heutigen Bücherei

b) In der Bahnhofstraße

c) Auf dem Wingertsberg

Lorsch hat schon viele berühmte Besucher gesehen: Könige und Päpste, Politiker wie Konrad Adenauer und Helmut Kohl. Sportstars wie Sebastian Vettel und Oliver Kahn kehrten in Lorsch ein. Ein sportliches Anliegen führte vor einigen Jahren auch einen Monarchen mit verwandtschaftlichen Beziehungen zur Bergstraße nach Lorsch. Es war ...

a) Felipe, König von Spanien

b) Fürst Albert von Monaco

c) Prinz Charles

Im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen im Waldschwimmbad wurden in diesem Sommer unter anderem neue Umkleiden installiert. Zuvor hatten alle Kabinen eine einheitliche Farbe, nun haben die neuen Umkleiden im Damen-Bereich eine andere Farbe. Sie sind ...

a) rosa-rot

b) grau

c) blau

Lorsch ist eine Fastnachtshochburg. Es gibt reichlich Möglichkeiten, die Fünfte Jahreszeit zu feiern. Es gibt drei Fastnachtsvereine und an Fastnachtsdienstag treffen sich Tausende Narren zum großen Umzug in Lorsch. Wie heißt der Fastnachts-Schlachtruf?

a) „Lorsch Ahoi“

b) „Lauresham Helau“

c) „Laurissa Helau“

Zum Klosterjubiläum 1250 Jahre Lorsch wurde 2014 eine Lorscher Hymne komponiert. Den Text verfassten Lorscher, der Komponist dagegen, in seinem Heimatland ein berühmter Musiker, stammt aus ...

a) Armenien

b) Frankreich

c) den USA

Im Lorscher Wald erinnert noch heute ein Steinkreuz an eine bekannte Lorscher Persönlichkeit, die dort vor genau 220 Jahren zu Tode kam. Was war damals geschehen?

a) Kriminelle hatten dem Scharfrichter eine Falle gestellt.

b) Ein hoher Adliger verunglückte tödlich bei einem geheimen Reitausflug.

c) Wilderer schossen auf den Oberforstmeister, der kurz darauf verstarb.

Das Lorscher Kloster ist Welterbestätte, das Lorscher Arzneibuch wurde Jahre später in das Weltdokumentenerbe aufgenommen. Auch um einen dritten Titel hat sich Lorsch beworben – erhielt aber nicht den Zuschlag. Man wollte in die Unesco-Liste der Immateriellen Kulturgüter aufgenommen werden. Womit?

a) Mit der Tabak-Kerb

b) Mit der Kommunalpolitik

c) Mit dem Tabakanbau

In Lorsch gibt es ein reiches und vielseitiges Vereinsleben. Der älteste heute noch aktive Verein widmet sich ...

a) dem Gesang

b) dem Handel

c) dem Sport

In der Corona-Krise fielen auch in Lorsch die meisten Stadtfeste aus. Die Zukunft eines großen Festes stand allerdings zuvor schon auf der Kippe. Es wurde darüber diskutiert, es abzuschaffen. Auf welche Veranstaltung sollte verzichtet werden?

a) Auf das Johannisfest

b) Auf die Kerb

c) Auf den Weihnachtsmarkt

Die Königshalle kennt jeder – von außen jedenfalls. Was ist im Inneren, im Obergeschoss des Gebäudes zu sehen, das üblicherweise nur im Rahmen von Führungen zugänglich ist?

a) Ein prächtiger Altar

b) Wandmalereien

c) Reste einer Bibliothek

Fast alles wird teurer. Das ist in Lorsch nicht anders als anderswo. Manches ist allerdings, zumindest derzeit noch, kreisweit konkurrenzlos günstig in Lorsch. Dazu gehören ...

a) die Grundstückspreise

b) der Wasserpreis

c) die gute Luft

In Lorsch gibt es mit der Schön-Klinik ein sehr renommiertes Fachkrankenhaus. In Kürze soll es, um die medizinische Versorgung vor allem mit Hausärzten zu sichern, auch ein „Ärztehaus“ geben. Wo soll es gebaut werden?

a) Am Starkenburgring

b) In der Schul-/Stiftstraße

c) Auf dem Karolingerplatz

Für den TTC 2010 schlägt in der anstehenden Spielzeit erstmals ein Damenteam im Tischtennis-Punktspielbetrieb auf, doch wann geschah dies zuletzt zuvor einen anderen Lorscher Club?

a) Für den SC Olympia vor 40 Jahren

b) Für den TTV Topspin vor 25 Jahren

c) Für die Tvgg vor 50 Jahren

Einen prächtigen Zunftbaum hat der Lorscher Gewerbeverein zu seinem 100-jährigen Bestehen am Alten Rathaus aufgestellt. Die Zeichen zeigen Symbole – meist typische Werkzeuge – für die jeweiligen Handwerkskünste. Welches Zunftzeichen hat der Lorscher Baum nicht?

a) Eine Brezel als Zeichen für das Bäckerhandwerk

b) Ein glänzendes Rasierbecken als Zeichen für das Barbier- und Friseurhandwerk

c) Eine Brille und ein Fernrohr als Zeichen für das Optikerhandwerk

Oliver Maiberger, der in den USA studierte, dort in einem College-Team spielte und sogar an eine Tennis-Profilaufbahn dachte, war maßgeblich daran beteiligt, dass die Herren des TCO Lorsch Anfang dieses Jahrtausends viele Spielzeiten in der Tennis-Hessenliga aufschlugen. Aber welche sportliche Herausforderung meisterte er 2014 als 36-Jähriger?

a) Mit dem Rennrad von Coast to Coast /USA

b ) Ironman-Finisher in Frankfurt

c) Berglauf-Finisher am Großglockner/Österreich