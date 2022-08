Das BA-Sommerrätsel: 20 Fragen zu Zwingenberg

Zwingenberg ist die älteste Stadt an der Bergstraße – und auch in der Gegenwart mangelt es in der Regel nicht an Nachrichten und neuen Entwicklungen. Gar nicht so einfach also, die an Facetten reiche Stadt auf 20 Fragen zu reduzieren, mit denen möglichst viele Bereiche abgebildet werden.

Das BA-Sommerrätsel – Die Spielregeln Mit der heutigen Ausgabe geht das BA-Sommerrätsel in die nächste Runde. Die Fragen werden in den kommenden Wochen jeweils mittwochs veröffentlicht. Das Rätsel besteht pro Folge aus 20 Fragen mit jeweils drei Antwortmöglichkeiten. In jeder Folge wird ein anderes der sieben Lokalressorts des BA abgedeckt – also Bensheim, Heppenheim, Zwingenberg, Lorsch, Einhausen, Lautertal und Lindenfels. Jeweils samstags veröffentlichen wir die richtigen Antworten zu den 20 Fragen, die am Mittwoch zuvor gestellt worden sind. Bei jeder Folge unseres Sommerrätsels wird ein Buchstabe veröffentlicht. Aus den 14 Buchstaben aller Rätselfolgen entsteht ein Lösungswort. Das senden Sie in einem Lösungsformular, das am 31. August und 3. September in der Zeitung veröffentlicht wird, auf dem Postweg an das BA-Medienhaus (Rodensteinstraße 6) in 64625 Bensheim, oder online dann an den BA auf www.bergstraesser-anzeiger.de/sommerraetsel. Zu gewinnen gibt es drei Geschenkkörbe im Wert von je 100 Euro aus dem Regionalregal des BA. Der Buchstabe, der für das Lösungswort benötigt wird, ist heute das P. Alle Folgen lesen Sie auf www.bergstraesser-anzeiger.de/sommerraetsel

Hier sind sie also, 20 Fragen rund um Zwingenberg, mit denen unser großes BA-Sommerrätsel in die vierte Runde geht. Hier können Sie testen, wie gut Sie sich in der Stadt mit ihren Besonderheiten auskennen. Einige Fragen werden Sie sicher ganz leicht beantworten können, bei anderen dürfte es kniffliger werden – je nachdem, wo die eigenen Interessensgebiete liegen.

Die richtigen Antworten werden am kommenden Samstag, 13. August, an dieser Stelle im BA veröffentlicht. mik

Welcher Prominente hat seiner Liebsten auf dem Zwingenberger Standesamt das Ja-Wort gegeben?

a) Uwe Ochsenknecht

b) Heiner Lauterbach

c) Jan Josef Liefers

Welches Fest, das über viele Jahre hinweg im Stadtpark und auf dem Marktplatz gefeiert wurde, findet seit einigen Jahren nicht mehr statt?

a) Maifest des Frauenchores

b) Zwingenbergfest des Coburger Convents

c) Zwingenberger Kerb.

Aus welchem Märchen stammt das Motiv, das die Eingangshalle des Hauptgebäudes der Melibokusschule ziert?

a) Hänsel und Gretel

b) Bremer Stadtmusikanten

c) Frau Holle

Welcher prominente US-Politiker hat – zumindest eine Zeit lang – seinen Wohnsitz in Zwingenberg gehabt?

a) Henry Kissinger

b) Donald Trump

c) Ronald Reagan

Vor welcher Tragödie hat Bahnhofsvorsteher Brill die Stadt Zwingenberg in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs bewahrt?

a) vor einer Überflutung

b) vor einer Explosion

c) vor einer Hungersnot

Für welchen Sänger hat der einige Jahre lang in Zwingenberg lebende Schlagertexter Fritz Graßhoff einen seiner bekanntesten Titel geschrieben?

a) Udo Jürgens

b) Heino

c) Hans Albers

Was wurde in den 1970er Jahren bei Kanalarbeiten an der (mittlerweile ehemaligen) Zwingenberger Jugendherberge entdeckt?

a) eine Schatzkammer

b) ein Massengrab

c) eine Höhle

Mit welcher Drohung versetzte ein anonymer Anrufer im Frühsommer 1978 die Stadtväter in Angst?

a) In der Scheuergasse werde es bald brennen.

b) Die Bergkirche werde zerstört.

c) Die Energieversorgung der Stadt werde gekappt.

Nach wem ist die vereinseigene Halle des TuS Zwingenberg benannt?

a) Turnvater Jahn

b) Jakob Delp

c) Holger Habich

Welchen Beinamen trägt ein örtlicher Fußballverein?

a) Borussia

b) Alemannia

c) Eintracht

Mit welchem Gefährt gehen Zwingenberger regelmäßig bei Deutschen Meisterschaften an den Start?

a) Rennrad

b) Pferdekutsche

c) Motor-Kart

Welcher Prominente verfügt über einen Landsitz in direkter Nachbarschaft zu einer Partnerstadt von Zwingenberg und wie heißt die Stadt?

a) Prinz Charles / Tetbury

b) Sebastian Vettel / Brisighella

c) Leonardo DiCaprio / Pierrefonds

Welcher Sänger trat am 6. Mai 1986 in der Melibokushalle auf?

a) Roger Chapman

b) Herbert Grönemeyer

c) Günther Sigl mit der Band Spider Murphy Gang

Zwingenberg gibt’s nicht nur an der Bergstraße, sondern auch…

a) am Main.

b) am Neckar.

c) an der Rodau.

Welche Produkte wurden ursprünglich in der heute von der Brain AG genutzten und industriedenkmalgeschützten Immobilie an der Darmstädter Straße entwickelt und produziert?

a) Nahrungsergänzungsmittel

b) Farben

c) Babypflegemittel

Der Stadtteil Rodau verfügt über einen Raum, der zu den ältesten seiner Art in Hessen zählen soll – um was handelt es sich?

a) Betsaal

b) Gerichtssaal

c) Friedhofskapelle

An wen oder was erinnert die Gabelsberger Buche?

a) an den Gabelsberg.

b) die Ortschaft Gabelsberg.

c) Franz Xaver Gabelsberger.

Welches Fest feierten die Zwingenberger in den 1950er und 1960er Jahren?

a) Weinfest

b) Pfirsichfest

c) Mandelblütenfest

Wer war Max Teichmann, an den die Bronzestatue – ein Mann mit einem Schaf – an der Scheuergasse erinnert?

a) Pfarrer

b) Journalist

c) Arzt

Was ist die „Rorrer Babbelstubb“?

a) Gesprächskreis

b) Restaurant

c) Vereins- und Bürgerzentrale