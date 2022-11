Schlierbach/Winterkasten. Die Jugendfeuerwehren sammeln am Samstag, 19. November, Altpapier in Winterkasten und Schlierbach ein. „Da die Corona-Einschränkungen es zulassen, ist es unserer Jugendfeuerwehr wieder erlaubt, wie gewohnt das Altpapier am Straßenrand einzusammeln“, erläutert Stadtjugendwart Christian Pfeifer.

Das Papier sollte nicht zu schwer gepackt werden und gut sichtbar bis 9 Uhr auf dem Bürgersteig bereitgestellt werden. red