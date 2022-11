Am Samstag, 19. November, ist es endlich so weit: Nach rund zweijähriger Bauzeit wird die neue Nibelungenhalle um 14 Uhr offiziell eröffnet. Heppenheimer Vereine werden laut Mitteilung aus dem Rathaus „mit sportlichen Darbietungen zur Gestaltung des Programms beitragen“. Zumindest eine städtische Großbaustelle ist somit in wenigen Tagen Geschichte, Sportvereine und Schulen werden die Halle

...