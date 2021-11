Um kurz nach 10 Uhr stehen die Ersten schon in der Schlange am Seiteneingang des Stadthauses. Kurze Zeit später erstreckt sich diese bis hinunter zur Buchhandlung: „Wollt ihr alle einen Fischweck“, fragt ein Passant am Dienstagvormittag in Richtung der vielen Menschen. Der Gag kommt nicht von ungefähr: Es ist Wochenmarkt und der Fischstand steht direkt vor dem Stadthaus. Aber natürlich denkt

...