Fast drei Jahre ist es nach Angaben von Martin Fraune her, dass letztmals ein Kammerkonzert von Forum Kultur an seinem angestammten Platz im Kurfürstensaal des Amtshofs stattfinden konnte. Bedingt durch den Umbau des gesamten Gebäudeensembles zu einem modernen Kulturzentrum in historischen Gemäuern wurden in den vergangenen Jahren übergangsweise die evangelische Christuskirche oder der Saalbau

...