Online-Vortrag über Paula Buber

Heppenheim. Mit dem Vortragsgespräch „Vom Mystischen ins Menschliche – die Schriftstellerin Paula Buber“ ist das Martin-Buber-Haus eine von über 220 hessischen Kultureinrichtungen oder Förderern, die sich am Sonntag, 30. Mai, bei der Aktion „Ein Tag für die Literatur und für die Musik“ engagieren. Im virtuellen Martin-Buber-Haus werden sich um 15 Uhr die Kunsthistorikerin Manja Altenburg (Agentur für jüdische Kulturvermittlung) und Birgit Meurer (Martin-Buber-Haus) auf die Spuren von Martin Bubers Ehefrau begeben, die unter dem Pseudonym „Georg Munk“ Erzählungen, Novellen und Romane veröffentlicht hat. Geprägt von den Ferien ihrer Kindheit im alpenländischen Raum spiegeln ihre frühen Werke die Mystik der einheimischen Sagenwelt.

Die 1877 in München als Paula Winkler geborene Schriftstellerin lässt in ihrem Schaffen die Nähe zur Reformbewegung und den Aufbruch in Kunst und Literatur erkennen. Lebenserfahrung und Erinnerungen führen sie später zur Suche nach den Entwicklungsmustern und Beziehungsgeflechten ihrer Hauptfiguren. Paula Buber lebte von 1916 bis 1938 in Heppenheim, danach mit ihrer Familie in Jerusalem und starb 1958 auf einer Reise in Venedig.

Die Veranstaltung findet über Zoom statt. Der Link kann bis einschließlich 28. Mai kostenlos über meurer@iccj.org angefordert werden. red