Die Organisatoren des Starkenburg-Festivals sind in der „heißen Phase“ ihrer Vorbereitungen angelangt. „Wir haben voll Bock und sind bis in die Zehenspitzen motiviert“, sagt Sebastian Mitsch vom Netzwerk für Musik, Kultur und Soziales (Nemukuso), dem Veranstalter des Festivals, das seit 17 Jahren auf der Starkenburg stattfindet. Die Auftritte am Freitag (15. Juli) und Samstag (16. Juli) stehen

...