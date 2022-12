Meldungen aus Heppenheim

Einladung zum Singen

Hambach. Interessierte Sänger sind im Projektchor des Liederkranz Hambach jederzeit willkommen, teilt der Verein mit. Die Proben im neuen Jahr starten am Donnerstag, 12. Januar. Zu den Gesangsproben treffen sich der Gemischte Chor donnerstags ab 19 Uhr und der Männerchor (Projektchor) ab 20.30 Uhr. Die Singstunden finden jeweils im Alten Rathaus in Unter-Hambach statt. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gottesdienst und Sektempfang

Laudenbach. Die evangelische Kirchengemeinde Laudenbach weist darauf hin, dass die Gemeindemitglieder zu einem ökumenischen Gottesdienst unter Mitwirkung des Kirchenchores am 1. Januar um 17 Uhr in die katholische Kirche in Laudenbach eingeladen sind. Anschließend ist ein Sektempfang vorgesehen. Laut Mitteilung der Kirchengemeinde entfällt der 11-Uhr-Gottesdienst am 8. Januar. schl/ü

Für Kinder in Nepal

Heppenheim. Die Strahlemann-Stiftung weist auf den „Strahlemann-Kalender 2023“ hin. Der Erlös aus dem Verkauf soll Kindern in Nepal zugutekommen und deren Bildungschancen verbessern. Der Berufsfotograf Pietro Sutera hat für die Aufnahmen die Gandaki-Provinz in Nepal besucht. Haupteinnahmequellen bilden in dieser Region Landwirtschaft und Tierhaltung. Kinder in dieser Provinz sind überdurchschnittlich oft von Schulabbruch, Mangelernährung und Kinderarbeit betroffen. Beteiligt an dem Projekt ist neben der Strahlemann-Stiftung auch die Bensheimer Karl-Kübel-Stiftung. Über die Webseite www.strahlemann-stiftung.de kann der Kalender bestellt werden. red