Meldungen aus Heppenheim

Feier der Gymnastikdamen

Erbach. Die Weihnachtsfeier der Abteilung Damengymnastik des SV Erbach findet am Mittwoch, 21. Dezember, ab 17.45 Uhr, im Multifunktionsraum der Mehrzweckhalle Erbach statt. Eingeladen sind auch die Damen, die nicht aktiv an den Gymnastikstunden teilnehmen, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. red

Jahrgang feiert

Heppenheim. Die Jahrgangskameraden des Jahrgangs 1934/35 mit Partnern, sowie die Partner der verstorbenen Jahrgangskameraden treffen sich zu einer gemütlichen Weihnachtsfeier am Mittwoch, 21. Dezember, ab 17 Uhr im Gasthaus „Gossini“ Am Graben 1. schl

Öffnungszeiten der Stadtverwaltung Heppenheim an Weihnachten und zum Jahreswechsel

Öffnungszeiten

Heppenheim. Die Dienststellen der Stadtverwaltung Heppenheim sind am 24. und 31. Dezember geschlossen. Darauf weist die Stadtverwaltung in einer Mitteilung hin. In den Tagen vom 27. bis 30. Dezember und ab dem 2. Januar sind die Mitarbeiter zu den üblichen Dienstzeiten erreichbar. Das Bürgerbüro hat am 2. Januar eine verlängerte Öffnungszeit von 8 bis 18 Uhr.

Das Museum der Stadt Heppenheim hat an Heiligabend, an beiden Weihnachtsfeiertagen und an Silvester geöffnet. Am 2. Januar dagegen ist das Museum geschlossen.

Die Heppenheimer Musikschule geht vom 22. Dezember bis einschließlich 8. Januar in die Weihnachtsferien.

Die Stadtbücherei ist ab dem 23. Dezember geschlossen und öffnet die Türen wieder am 5. Januar. red