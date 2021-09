Am Sonntag, 19. September, ist die zweite Freibadsaison unter Corona-Bedingungen auch in der Kreisstadt Heppenheim zu Ende gegangen. Und passend zur gesamten Saison präsentierte sich das Wetter am letzten Freibad-Wochenende: Während sie sich am Freitag noch hinter einer dunklen Wolkenwand versteckte, strahlte die Sonne an den beiden Folgetagen noch einmal. Wechselhaft lautet hierfür wohl die

...