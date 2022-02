Biodiversität fördern und Kulturlandschaft erhalten, so lauten Ziele der Nabu-Ortsgruppe um Gunther Hagemeister. Aus diesem Grund startet der Verein am Montag eine großangelegte Entbuschung an den Hängen des Schlossbergs. Positiver Nebeneffekt: ein deutlich besserer Blick auf die Starkenburg.

© Dagmar Jährling