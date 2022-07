Es wird eng auf der A 5

Ladenburg/Weinheim. Auf der A 5 zwischen Ladenburg und Weinheim steht die Sanierung der Fahrbahn nach Frankfurt bevor. Dafür muss der Verkehr zunächst komplett auf die Gegenfahrbahn umgelegt werden. Während der Einrichtung dieser Verkehrsführung wird an diesem Donnerstag (7. Juli) in der verkehrsarmen Zeit von etwa 9 bis 15 Uhr sowie in den beiden folgenden Nächten auf beiden Richtungsfahrbahnen zeitweise ein Fahrstreifen eingezogen. Die Umlegung des Verkehrs findet vom 9. Juli, 21 Uhr, bis 10. Juli, 22 Uhr, statt. In dieser Zeit steht in Richtung Frankfurt durchgehend nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Der Einzug eines Fahrstreifens am 7. Juli soll für die Dauer von vier kurzen Phasen von etwa 15 bis 20 Minuten erfolgen. Damit wird sichergestellt, dass vielleicht stockender Verkehr wieder abfließen kann und es nicht zu größeren Beeinträchtigungen kommt.

Warnhinweise bereiten vor

Um Verkehrsteilnehmer, die in Fahrtrichtung Frankfurt auf der A 5 unterwegs sind, frühzeitig auf Beeinträchtigungen hinzuweisen und Verkehrsströme besser zu lenken, wurden am Autobahnkreuz Walldorf, an der Anschlussstelle Heidelberg/Schwetzingen sowie am Autobahnkreuz Heidelberg mobile LED-Vorwarnanzeiger aufgestellt. Da sich die Arbeiten zur Einrichtung der neuen Verkehrsführung auf die Fahrbahn nach Frankfurt konzentrieren, sind in Richtung Heidelberg keine größeren Auswirkungen auf den Verkehr zu erwarten. red