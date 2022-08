Der Abschluss der CDU-Sommertour ist heute am Heppenheimer Bahnhof

Die traditionelle Sommertour des Heppenheimer CDU-Stadtverbandes steht in diesem Jahr unter dem Motto „Heppenheim – unsere lebenswerte Stadt!“ Ihren vorläufigen Abschluss wird die Sommertour mit insgesamt fünf Stationen am heutigen Montag (29. August) ab 18.30 Uhr am Heppenheimer Bahnhof finden. Anwohner und Interessierte sind wieder eingeladen, der CDU dort einen Besuch

...