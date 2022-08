CDU Bensheim zu Besuch im Museum

Bensheim. In die Vergangenheit schauen die Stadtverordneten und Magistratsmitglieder der CDU beim nächsten Termin in der Ferienzeit: Die Sonderausstellung „Kelten Land Hessen – Die Kelten an der Bergstraße“ im Museum Bensheim werden sie am Dienstag (23.) gemeinsam besuchen.

„Im städtischen Museum werden immer wieder eindrucksvolle Ausstellungen zur örtlichen Geschichte gezeigt. Dieses Angebot bereichert die Stadt und ermöglicht, die Entwicklung unserer Heimat anschaulich nachzuvollziehen. Wir schätzen dies sehr“, sagt CDU-Stadtverordnete Petra Jackstein.

Grabfelder und Kultplätze

Das Leben der Kelten in der Region wird mit Relikten aus Siedlungen, Gräberfeldern und Kultplätzen dargestellt. Sie stammen aus Fundstätten in Bensheim und den umliegenden Ortschaften.

Zur Führung durch die Ausstellung treffen sich die Christdemokraten am Dienstag (23.), um 19 Uhr, am Eingang des Museums oberhalb des Marktplatzes. Freundinnen und Freunde der Fraktion sind eingeladen, sich dem Besuch anzuschließen.

Im weiteren Verlauf des Abends wollen die Mandatsträger der CDU noch zum Festival Vogel der Nacht in den Stadtpark gehen, das am Dienstag eröffnet wird. red