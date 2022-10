Eine brennende Kaffeemaschine sorgte am Mittwochmittag in Kirschhausen für einen größeren Feuerwehreinsatz. In einer Bäckerei in der Siegfriedstraße stand das Gerät in Vollbrand, Flammen loderten empor, die Verkäuferin konnte sich noch rechtzeitig ins Freie retten.

Dort fuhr just in diesem Moment Heppenheims Stadtbrandinspektor Werner Trares auf dem Rückweg von der Mittagspause vorbei,

...