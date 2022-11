Begrüßung der fünften Jahreszeit

Heppenheim. Gemeinsam feiert es sich besser und so treffen sich auch dieses Jahr die Heppenheimer Fastnachtsgruppierungen am Jokusbrunnen, um die fünfte Jahreszeit zu begrüßen. Am heutigen Freitag, dem 11.11., beginnt um 19.11 Uhr die Hepprumer Fastnacht am Jokusbrunnen auf dem Graben. Auf einer extra aufgebauten Bühne wird ein närrisches Programm präsentiert.

Neben dem Zugkomitee und dem Musikzug Starkenburg, sind unter anderem der Bottschlorum, der Frauenbund, die Hutzelschweiz, der SV Erbach und die Veggelsbecher dabei. Dabei geht es vierfarbbunt zu. Tänzerische und musikalische Darbietungen werden umrahmt von Büttenreden und Sketchen. Die Organisatoren würden sich freuen, wenn viele Schaulustige aus der Bevölkerung zum Mitfeiern kommen. An das Programm schließt Party- und Karnevalsmusik an.

„Wir wollen an diesem Abend zeigen, wie vielfältig die Hepprumer Fastnacht ist und freuen uns über jeden, der mit uns die fünfte Jahreszeit bei dieser Party eröffnen möchte“ so Zugmarschall Norbert Weiser. red