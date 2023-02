Unsere Serie führt heute in die Bensheimer Innenstadt. Die Bilder zeigen den Blick vom Hospitalbrunnen in der Hauptstraße mit Blickrichtung Norden. Im Hintergrund sind die Türme der Pfarrkirche Sankt Georg zu sehen. Während man auf der historischen Aufnahme nicht nur die Türme erkennen kann, sondern auch das große Fenster an der Front, ist dieser Blick heute durch Bäume verdeckt. Als das

...