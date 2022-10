„Ja ehr Leit es is es souweit, in Windekaschde ist Kerwezeit“ hieß es jüngst nach dem Umzug durch die Straßen von Winterkasten. Die Kerwegäste trafen sich in der „Ehrhardtsbräu-Festhalle“ wo zu ersten Mal die Kerweredd vorgetragen wurde. Nachdem das Gasthaus Zum Raupenstein seine Pforten geschlossen hatte, war es nun nicht mehr möglich, wie gewohnt von der Treppe des Gasthauses zu reden.

...