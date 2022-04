Antrag zur Bauschutt-Anlage in Kolmbach wurde zurückgezogen

Kolmbach. Die umstrittenen Pläne zum Bau eines Betriebshofs mit Bauschutt-Recyclinganlage im Kolmbacher Gewerbegebiet Im Gehren stehen zwar für die kommende Woche auf den Tagesordnungen der politischen Gremien in Lindenfels. Beim Regierungspräsidium in Darmstadt liegt der Vorgang dazu aber derzeit auf Eis. Wie diese Zeitung auf Nachfrage erfuhr, hat der Unternehmer, der dieses Vorhaben plante, seinen Genehmigungsantrag zurückgezogen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gegenüber dieser Zeitung äußerte sich der Unternehmer auf Anfrage nicht zu diesem Sachverhalt. Ob das Projekt mit der Rücknahme des Antrags beerdigt ist, ließ er offen. Zumindest wird aber am kommenden Montag, 25. April, der Lindenfelser Finanzausschuss über das Gewerbegebiet beraten.

Beratung zum Bebauungsplan

Als die Bauschutt-Anlage im vergangenen Oktober letztmals in der Stadtverordnetenversammlung aufgerufen wurde, gab es dazu keine Entscheidung. Es ging um die Frage, ob die Stadt mit dem dem Investor einen Erschließungsvertrag für das Gewerbegebiet schließt. Er soll, so die Idee, Verkehrswege und Versorgungsleitungen für das betreffende Grundstück schaffen. Davon könnten auch künftige Nachbarn profitieren.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Unklarheiten gab es im Oktober aber wegen Ausgleichsflächen, die geschaffen werden müssen, wenn durch Bauvorhaben Natur verlorengeht. In einem Vertragsentwurf war eine Ausgleichsfläche aufgeführt, die gar nicht verfügbar ist. Aus diesem Grund verschoben die Stadtverordneten eine Entscheidung.

Nun steht die erneute Beratung an. Über das Thema soll auch im Bauausschuss am Dienstag, 26. April, diskutiert werden. Neben dem Erschließungsvertrag ist der Bebauungsplan für das Gewerbegebiet Thema, ein Aufstellungsbeschluss soll gefasst werden. Beide Bausteine des Themenkomplexes, Erschließungsvertrag und Bebauungsplan, stehen auf der Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung, die am Donnerstag, 28. April, tagt. kbw