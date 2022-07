Am Ortseingang von Fehlheim (im Bild oben rechts) wird nun doch keine siebenzügige Kita für Fehlheim und Schwanheim gebaut. Stattdessen soll es wie bisher in jedem Stadtteil eine Kindertagesstätte geben. Diese Neubauten sollen in der nächsten Stadtverordnetenversammlung auf den Weg gebracht werden.

© Thomas Neu