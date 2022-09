Zeugen nach Unfallflucht in Heppenheim gesucht

Heppenheim. Im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag (11.) und Montagmorgen (12.) hat sich eine Verkehrsunfallflucht in der Wiegandstraße in Heppenheim zugetragen, bei dem ein bislang unbekannter Wagenlenker die Fahrzeugfront eines silbernen Volkswagens beschädigt hat. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der Unfall beim Ein- oder Ausparken passiert sein. An einem Polo entstand dabei ein Schaden, der auf circa 1500 Euro geschätzt wird. Sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 entgegen.

