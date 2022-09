Zu den Hobbys gehört das Reisen auch in ferne Länder

Lorsch. Als Hans Grimm jetzt seinen 80. Geburtstag im Kreis der Familie feierte, gratulierte ihm Stadtrat Klaus Eberle mit Urkunde und Klostertalern im Namen der Stadt Lorsch. Er gratulierte aber auch als Vorsitzender des Lorscher Obst- und Gartenbauvereins mit einer Urkunde und einer Flasche selbstgebranntem Schnaps aus Äpfeln vom Vereinsgelände. Im Verein ist Hans Grimm seit Jahrzehnten Mitglied.

Der gebürtige Heppenheimer Hans Grimm hat in zweiter Ehe die Lorscherin Ingrid Knappe geheiratet. Deren Vater Oskar Knappe war lange Jahre Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins. Das Paar hatte sich vor vielen Jahren auf einer Kegelbahn in Heppenheim kennen gelernt. Beide waren 40 Jahre lang engagierte Sportkegler in Heppenheim, später auch bei Karl Mischler in Lorsch.

1980 ist Lorsch ihre gemeinsame Heimat geworden. Hans Grimm hatte nach dem Besuch der Schule in Heppenheim den Beruf eines Verkäufers erlernt, arbeitete dann in Heppenheim als Elektriker und Fernsehtechniker und meldete sich freiwillig für vier Jahre zur Bundeswehr. Danach wechselte er an die Uni in Darmstadt, wo er 32 Jahre lang als technischer Angestellter arbeitete. Mit 63 Jahren ging er aus gesundheitlichen Gründe in Rente.

Vogelschützer und Sportkegler

Hans Grimm freut sich über zwei Kinder und auch einen Enkel. Er war Mitglied im Vogelschutzverein und ist passives Mitglied beim Männergesangverein Germania Lorsch. Neben dem Kegeln gehört der Urlaub in fernen Ländern zu den Hobbys des Ehepaars.

Ingrid Knappe hat eine große Verwandtschaft, ihr Vater 33 Cousins und Cousinen in aller Welt. Diese haben der Jubilar und seine Frau im Laufe der Jahre besucht – in den USA, auf Mallorca, in Norwegen und in Schweden. Auch eine Reise ans Nordkap hat das Ehepaar schon unternommen. ml