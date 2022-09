Heppenheimer Siegfriedschule heißt jetzt Melampusschule

Heppenheim. Die Sommerferien sind zu Ende. Für die bisherige Siegfriedschule in Heppenheim ist es diesmal ein ganz besonderer Schulbeginn: Die Klassenräume sind frisch sanierten, und die Schule trägt jetzt den Namen Melampusschule. Namensgeber der Einrichtung, die nun den Förderschwerpunkt Sprachheilförderung umsetzt, ist damit der Schutzhund der Starkenburg und der Stadt Heppenheim.

Bisher hatte die Siegriedschule als Förderschule den Schwerpunkt „Lernen“ gehabt. Laut Landrat Christian Engelhardt hat nun der Umzug der Sprachheilabteilung nach Heppenheim eine Umgestaltung der Schule nötig gemacht: „Für die Sprachheilförderung wurden zum Beispiel Ertüchtigungsmaßnahmen zur Verbesserung der Raumakustik durchgeführt und die Räumlichkeiten für das Betreuungsangebot ausgebaut.“ Die Kosten für Umbau und Umzug belaufen sich laut Engelhardt auf rund 425 000 Euro.

Pünktlich zum Schulstart wurde die Namensänderung der Schule durch die Gremien bestätigt. „Mit dem Umzug der Sprachheilförderschule nach Heppenheim konnten wir das Angebot der Sprachheilförderung stärken und zentral im Kreis unterbringen. Durch die wachsenden Inklusionsangebote an den Regelschulen haben die Klassenstärken an den Förderschulen zwar abgenommen. Diese Angebote sind aber dennoch ein essenzieller Pfeiler in der Schullandschaft. Der neue Name bekräftigt den Neustart der Schule, der im Oktober noch einmal gemeinsam in großer Runde gefeiert werden wird“, kündigt der Landrat an. red