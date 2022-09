Über den Notweg nach Ober-Hambach

Meter für Meter bewegen sich die beiden Bauarbeiter aus dem Saarland mit ihrem Bagger am Montagvormittag in Richtung Ober-Hambach. Wobei: Der Bagger ist eigentlich eher ein überdimensionaler Bohrer, wirbelt mächtig Staub auf und bohrt bis zu 1,50 Meter tiefe Löcher in den Erdboden am Fahrbahnrand der Kreisstraße 57 sowie in den Hang hinein. Leer bleiben die Bohrlöcher anschließend nur wenige

...