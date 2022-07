Die Rahmenbedingungen sind schwierig, manche Entwicklungen – insbesondere in Bezug auf die Zinspolitik – schwer zu prognostizieren, aber die Sparkasse Starkenburg steht gut da und ist auf alles vorbereitet: So lässt sich die Versammlung des Sparkassenzweckverbandes am Donnerstag in der Fürther TV-Halle zusammenfassen. Vor Vertretern der zugehörigen Städte und Gemeinden zeigte sich der

...