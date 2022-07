Nach wie vor sind die Auswirkungen der Pandemie in den Geldinstituten und an den Börsen spürbar. Die Aussichten in den kommenden Monaten – im Blick die stetig steigende Inflation, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, fragile Lieferketten, explodierende Energiekosten und der voranschreitende Klimawandel – stellen die Welt vor Herausforderungen, die auch vor der Volksbank Weschnitztal

...