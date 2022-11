Die Sitzung des Bau-, Umwelt- und Stadtentwicklungsausschusses am 20. September 2022 war selbst für regelmäßige Beobachter der Heppenheimer Kommunalpolitik außergewöhnlich: Zum ersten Mal seit Bestehen der Großen Koalition im Stadtparlament – also seit der Kommunalwahl 2016 – geriet die Koalitionsmehrheit ernsthaft in Gefahr. Und zwar nicht bei einer richtungweisenden Entscheidung über die

...